Viruela del mono: cómo cambia el perfil de los infectados

La viruela del mono tiene preocupada a la comunidad científica, que se esfuerza por encontrar alternativas para su prevención, su tratamiento y su cura. Así las cosas, los científicos están observando cómo cambia el perfil de los infectados según avanza la enfermedad.

Según los casos reportados, los más afectados por el virus son los hombres menores de 40 años que tienen sexo con otros hombres. Sin embargo, mientras el virus se propaga, cada vez infecta a más personas que no encajan en este perfil.

The New England Journal of Medicine publicó un artículo que indica que el 98% de los pacientes se declarron homosexuales, bisexuales u hombres que tienen sexo con otros hombres. Tres cuartas partes de estas personas aseguraron ser blancos y un 40% aseguró ser VIH positivo.

“La concentración de casos en estos individuos es una cosa del momento y cada enfermedad tiene su propia dinámica", dijo Alexandre Naime Barbosa, vicepresidente de la Sociedad Brasileña de Enfermedades Infecciosas. El fin de este comunicado es el de alertar a la comunidad sobre el acceso a la información sin una estigmatización.

“Ya tenemos en el mundo por lo menos 70 u 80 niños diagnosticados con viruela del mono y la mitad de ellos tiene menos de 4 años”, agregó Naime Barbosa.

La relación sexual sin protección es, hasta el momento, una de las formas más altas de la transmisión del virus, debido a que implica un contacto directo con heridas de alguien infectado. El virus, sin embargo, también puede transmitirse a través de gotitas de saliva o a través de objetos contaminados como platos, toallas y sábanas.