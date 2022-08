Tips para tener más chances de ganar la lotería

¿Juegas a la lotería? Pues hay expertos dedicados a este tipo de apuestas y han elaborado técnicas para aumentar los chances de ganar un premio. ¡Toma nota!

Juega con más probabilidades: en todas las loterías se explican las probabilidades de ganar el premio mayor. Es importante chequear ese dato antes de hacer tu apuesta.

Por caso, Mega Millions tiene probabilidades de 1 en 302,575,350 de ganar. En cambio, con las raspaditas, tienes premios menores pero muchas más chances de ganar.

Protege tus boletos: firma tu boleto de lotería, incluso si no sabes si has ganado o no. Si te lo roban, esa firma probará que el billete te pertenece.

Escoge números raros: si tu ganas y 1,000 personas escogen esos números, deberás dividir el premio entre mil personas. La recomendación es que te arriesgues eligiendo una serie de números raros.