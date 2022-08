Olivia Wilde mantiene el caso contra su exmarido Jason Sudeikis

Varios documentos judiciales presentados recientemente ante los medios de comunicación han demostrado que el juez se ha puesto del lado de Olivia Wilde, concediendo su moción para desestimar una petición de custodia que había presentado su ex marido Jason Sudeikis hacia finales del 2021. Cabe recordar que la ex pareja comparte dos hijos de 5 y 8 años.

En la mencionada petición, Sudeikis dijo que esperaba que el dúo criara a sus hijos en New York, donde la familia vivía anteriormente y de dónde son originarios los niños.

Frente a esto, tanto el juez como su jurado han acordado que NY no era el estado de origen de los niños, sino que era California.

El tribunal ocupado del caso determinó que New York no tenía jurisdicción para escuchar la petición de custodia porque no era el estado de origen de los niños, y como resultado el caso permanecerá en California.

En el mismo, Wilde también acusó a Sudeikis de avergonzarla profesionalmente cuando le entregaron los documentos de custodia.