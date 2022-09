El 50 % de trabajadores en Estados Unidos no se tomó vacaciones

Entre los trabajadores más jóvenes, el índice de personas que no pudieron tomarse vacaciones es más alto y llega al 50 %. En el caso de los trabajadores de bajos ingresos alcanzó el 56 %. ( FUENTE EXTERNA )

Según una reciente investigación de Eagle Hill Consulting, el 42 % de los trabajadores en los Estados Unidos no se ha tomado vacaciones en el último año debido a los altos costos y a la inflación.

Este estudio agrega que casi la mitad de los trabajadores, un 47 %, asegura que el gasto que implica tomarse unas vacaciones es el principal impedimento para tener un respiro en el trabajo.

El estudio tiene un nivel de detalle y precisión que entrega otros tipos de datos alarmantes: el 49% de los empleados encuestados aseguró sentirse agotado en el trabajo, pero aún así no pueden salir de vacaciones.

“Los empleados realmente necesitan tiempo para desconectarse del trabajo, especialmente porque seguimos viendo altos niveles de agotamiento en la fuerza laboral de EE.UU. Idealmente, los empleados deberían desconectarse por completo del trabajo en lugar de revisar constantemente el correo electrónico y responder a los mensajes", aseguró Melissa Jezior, presidenta y directora ejecutiva de Eagle Hill Consulting.

“Corresponde a los empleadores crear una cultura que alienta a los empleados a tomarse un descanso regular y desconectarse por completo de su trabajo mientras están fuera”, agregó.

Entre los trabajadores más jóvenes, el índice de personas que no pudieron tomarse vacaciones es más alto y llega al 50 %. En el caso de los trabajadores de bajos ingresos alcanzó el 56 %.

Si bien el gasto que implica tomarse vacaciones es el mayor impedimento, un 31 % de los trabajadores también destacó la presión autoimpuesta para mantenerse al día con el trabajo como una de las causas. Otro 27 % aseguró que la gran carga de trabajo no les permite tener un tiempo libre.

Un 25 % añadió que no se toma vacaciones puesto que no tiene tiempo libre remunerado, mientras que otro 25 % también destacó no tener un compañero en el cual pueda descansar su carga laboral.