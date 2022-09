¿Qué son las VPN y cómo funcionan?

Las redes privadas virtuales son cada vez más populares. Para hablar sencillamente de ellas podemos pensar en una especie de capa de invisibilidad para tu dirección IP. Así las cosas, una VPN mostrará una IP originada en otro lugar que tu elijas y no tu ubicación concreta.

La VPN cifra todos los datos que viajan a través suyo y mejoran tu privacidad, quedando toda tu información, ubicación, historial de navegación y más sin acceso para aquellas personas que quieran rastrearte, incluído tu proveedor de servicios de internet.

Ventajas de una VPN:

Protegen tu información: los servicios de VPN legítimos no registrarán tus búsquedas y nadie sabrá qué sitios ha visitado.

Oculta la información de navegación: al ocultar tu dirección IP, nadie sabe qué sitios web y aplicaciones has utilizado. Sin embargo, esto no significa que estés completamente oculto. Si usas tus redes sociales, no sabrán donde estás, pero sabrán que eres tú por el simple hecho de estar logueado a tu cuenta.

Acceder a páginas web geo bloqueadas: algunos sitios web están bloqueados en tu país. Al no tener una IP anclada a un lugar específico, puedes acceder a esos sitios. Por caso, puedes acceder al catálogo completo de Netflix a nivel mundial.

Ahorrar: muchas tiendas digitales aumentan sus precios en regiones específicas, según los estudios de mercado. Por caso, algunas plataformas de venta de boletos aéreos suben los precios si en un lugar en específico se busca un destino específico.