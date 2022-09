TUDUM de Netflix: Estos son los presentadores confirmados y las sorpresas

TUDUM será el gran evento de Netflix y llegará a todo el globo este 24 de septiembre. Allí darán anuncios, estrenarán tráilers y nos mostrará el plan global de la plataforma para los próximos meses.

TUDUM se transmitirá en vivo por YouTube con diferentes horarios en todo el mundo. Asimismo, todas las novedades serán volcadas en las redes sociales oficiales de Netflix. Ahora, la plataforma oficializó a sus presentadores.

En la conducción estarán Jamie Foxx, Millie Bobby Brown, Noah Centineo, Choi Min-ho, Cho Yi-hyun, Zakir Khan, Prajakta Koli, Maite Perroni, Sheron Menezzes, Maitreyi y Ramakrishnan, entre otros.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/14/texto-image1-8e2a2b06.jpg

Además, habrá novedades sobre las siguientes series:

1899, 3 body problem, Alice in Borderland, Belascoarán, Berlín, Bridgerton, Clase, Muertos para mí, El amor después del amor, El Reino, Élite, Emily in Paris, First Love, Anomaías, Armas y Amores, Heartstopper, El amor es ciego: Brasil, Lupin, Manifiesto, La Casa de Papel: Corea, Yo nunca, Outer Banks, Queen Charlotte: a Bridgerton Story, Sombra y Hueso, El Juego del Calamar, Stranger Things, The Crown, The Witcher y más.

También habrá novedades de las siguientes películas:

A través del Mar, Enola Holmes 2, Misión de Rescate 2, Glass Onion: un misterio de knives out, Pinocho de Guillermo del Toro y más.