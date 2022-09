Maya Hawke también tiene una crítica para la serie Stranger Things

Maya Hawke es una de las actrices del momento. La protagonista de Revancha ya es uno de los personajes preferidos de los fanáticos de Stranger Things y ahora también tiene una crítica para el show de Netflix.

Hawke se sumó en la tercera temporada y ha logrado calar hondo en el cariño de los fanáticos de la serie. Ahora, al igual que Millie Bobby Brown, se quejó de la muerte de Eddie Munson, el personaje de Joseph Quinn.

"No creo que debería haber muerto, pero creo que el programa tiene demasiados personajes", aseguró en una entrevista con Vanity Fair.

Matt y Ross Duffer, creadores de la serie, se refirieron a este tema en el podcast Happy Sad Confused. "Hemos explorado todas las opciones en la sala de redacción. Solo como una hipótesis completa, si matas a Mike es cómo, no sé, deprimente. No somos Game of Thrones, esto es Hawkins, no es Westeros", aseguraron.