Nintendo tendrá su propio estudio de cine

Nintendo confirma sus intenciones de lanzarse a la producción de series y películas. Desde hace un tiempo que adquirió Dynamo Pictures, una productora de cine y animación y ahora generará contenido sobre sus propios personajes.

Dynamo Pictures ya ha participado en títulos como One Piece, Residente Evil, Evangelion, Appleseed y Dragon Ball Super. Fue por esto que Nintendo hizo la inversión necesaria para dedicarse finalmente al cine.

¿Qué personajes podría adaptar Nintendo?

Lo cierto es que Nintendo tiene un gran catálogo de personajes y de historias que tranquilamente podrían llegar a la pantalla grande o al streaming. The Legend of Zelda, Donkey Kong, F-Zero, Punch Out o Kid Icarus. Y también ahora podrá ser Nintendo quién realice su propio contenido de Pokémon.

Actualmente, Nintendo quiere llevar Mario Bros. a la pantalla grande en un film animado, con las voces de Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como Princesa Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Black como Bowser, Keegan-Michael Key como Toad y Seth Rogen como Donkey Kong.

La cinta de Mario Bros. está siendo actualmente coproducida con Illumination y se estrenará el 7 de abril de 2023.