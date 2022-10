¿Cómo solicitar asilo en Estados Unidos?

Es refugiado toda persona que no pueda o no quiera regresar a su país de origen y no pueda o no quiera acogerse a la protección de ese país. ( SHUTTERSTOCK )

Estados Unidos ofrece protección a miles de personas todos los años, que son perseguidas o que tienen algún tipo de temor fundado de persecución por raza, religión, nacionalidad o por pertenecer a algún grupo social o político específico.

Para recibir el estatus de asilo o refugiado, la persona que lo solicita debe cumplir con la definición de refugiado establecida en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).

Es refugiado toda persona que no pueda o no quiera regresar a su país de origen y no pueda o no quiera acogerse a la protección de ese país debido a la persecución o un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo social particular u opinión política, según la definición de la INA.

Se puede solicitar el proceso de asilo afirmativo, que es para todas aquellas personas que no enfrentan ningún tipo de proceso de expulsión. Hay que realizar la solicitud de asilo mediante el formulario I-589.

https://www.uscis.gov/es/i-589

Luego de esto se toman huellas dactilares y se realiza una verificación de antecedentes. El solicitante recibe una notificación para realizar la entrevista y deberá presentarse a la misma junto con su cónyuge o hijo que busca obtener beneficios de asilo. De no poder realizar su entrevista en inglés, deberá llevar un intérprete.

Será el agente de asilo el que determinará la elegibilidad y un agente supervisor revisará esta decisión. Generalmente el proceso demora dos semanas en las que el solicitante deberá regresar a la oficina de asilo para anoticiarse de la solicitud.

Qué beneficios tienen las personas que obtienen asilo:

Pueden solicitar un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), una tarjeta de Seguro Social, un permiso para viajar al extranjero, solicitar que algunos familiares obtengan el mismo estatus y el acceso a programas gubernamentales como Asistencia Médica para Refugiados, (RMA, por sus siglas en inglés) y Asistencia Monetaria Para Refugiados (RCA, por sus siglas en inglés).