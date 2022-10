Algunos famosos que hablaron públicamente de depresión

La depresión es una problemática que el mundo entero debe tomarse en serio. Muchas veces se minimizan sus síntomas y sus consecuencias, y esto es un grave error.

Durante años ha sido un tema tabú, por eso ha sido importante que tanto movimientos, organizaciones y algunas personas que tienen un gran alcance en la sociedad se hayan abierto para hablar sobre este tema.

En este caso hablaremos sobre celebridades que han hablado públicamente sobre este problema, ¿Los conocías?

Selena Gomez

"He tenido muchos problemas con la depresión y la ansiedad y no siento que lo vaya a superar. Entiendo que es una batalla a la que deberé enfrentarme durante el resto de mi vida", dijo Selena Gomez a Harper's Bazaar, en 2018.

Cara Delevingne

"Llegué a odiarme a mi misma por estar deprimida, odiaba como me sentía y odiaba sentir, básicamente. Me salía muy bien disociar mi ser y mis emociones por completo. Todo el tiempo repensaba mis palabras y si decía algo, me odiaba por haberlo dicho. No entendía lo que me pasaba, salvo el hecho de tener en claro que no quería seguir viviendo. Sé que suena estúpido, pero creía que el amor de los demás iba a hacerme feliz cuando en realidad lo que debía hacer era quererme a mí misma", dijo a The Edit, en octubre del 2017.

Bella Thorne

"Quien no lucha contra una depresión no sabe lo que es. La depresión no es estar triste algunas veces y necesitar de la ayuda de alguien. La depresión está muy adentro y simplemente permanece allí", publicó en Instagram en 2019.

Justin Bieber

"Pedir ayuda no significa que seas débil, simplemente significa que te preocupas por tí mismo y por los que te rodean y que estás buscando sanar. Muchas personas que luchan contra la depresión lo viven como si se tratase de una debilidad", dijo en Facebook Watch en 2020.