En Nueva York la gente gasta casi un 10 % más en gastos comunes

La Oficina de Análisis Económico (BEA) de los Estados Unidos publicó un reciente reporte estadístico sobre los gastos de consumo personal (PCE). En específico, se aseguró que la gente está gastando un 12.7 % más que en 2021, luego de haber disminuido un 1.9 % en 2020.

En concreto, el reporte mide el cambio porcentual en el PCE de los 50 estados y el Distrito de Columbia. En el caso de Nueva York fue de un 9.4 %.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/08/mapa-ny941-11fb4f8d.jpg

Según BEA, los gastos que más subieron a nivel nacional fueron los referidos a los servicios de alimentación, alojamiento y atención médica. De hecho, este último ítem fue el mayor contribuyente a los aumentos en 29 estados.

¿En qué están gastando los habitantes de Nueva York?

Pues en el caso de Nueva York, los aumentos están desglosados específicamente. Como hemos dicho, el PCE es de un 9.4 % pero los porcentuales individuales son llamativos.

En relación a los productos duraderos, se aumentó un 30.2 % en los gastos referidos a vehículos de motor y autopartes; un 17.3 % en relación a mobiliario y equipo doméstico duradero; un 16.6 % en artículos y vehículos recreativos y un 27.1 % en otros bienes duraderos.

En relación a los bienes no duraderos, lo que más aumentó fue el gasto en gasolina y otros bienes energéticos, llegando a aumentar en hasta un 45.6 %. Los otros bienes no duraderos que aumentaron fueron los alimentos y bebidas consumidas fuera de casa, en un 5.9 %; ropa y calzado en un 24.5 % y otros bienes no duraderos en un 3.9 %.

En total, el PCE per cápita de Nueva York fue de 53.255 dólares.