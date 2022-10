¿Qué está haciendo Tom Ellis después de Lucifer?

Tom Ellis fue tendencia durante los últimos años y le debe tal éxito a su papel como Lucifer Morningstar en la serie Lucifer. La serie, que consta de 6 temporadas, se puede ver completa en Netflix y adapta de una manera bastante particular al personaje original de Neil Gaiman presentado en The Sandman.

En Lucifer vemos al protagonista, harto de pasar su eternidad en el Infierno, ahora instalado en Los Ángeles y como dueño de un club nocturno. Allí se hace aliado de una policía para ayudarla a resolver diferentes casos policiales.

Con una participación especial en el crossover Crisis en Tierras Infinitas del Arrowverse incluído, Tom Ellis ganó una gran popularidad, pero muchos fanáticos de la serie se preguntan en qué está ahora que la serie finalizó.

Tom Ellis es particularmente activo en redes sociales y ahora está promocionando el nuevo proyecto de su esposa Meaghan Oppenheimer, en Hulu. Tell me Lies es un drama romántico que no ha parado de crecer en el último tiempo.

Además, Ellis tiene pendiente el estreno de Players, una comedia romántica que se estrenará en Netflix y que compartirá con Gina Rodríguez. La película aún no tiene fecha de estreno confirmada, pero se espera que pueda ser lanzada a principios de 2023.