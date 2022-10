Los fanáticos se preguntan, ¿Cuántos episodios tendrá House of The Dragon? Aquí te damos la respuesta. ( FUENTE EXTERNA )

House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, es todo un éxito a nivel mundial y en HBO Max lo están celebrando. La serie está ambientada 172 años antes de los eventos de Game of Thrones y muestra los inicios de las divisiones en la casa Targaryen.

Con grandes actuaciones de Paddy Considine, Matt Smith y un elenco fantástico, la serie crece en audiencia episodio a episodio, pero los fanáticos se preguntan, ¿Cuántos episodios tendrá House of The Dragon?

RELACIONADAS House of the Dragon: otras series y películas con Paddy Considine Actores británicos Matt Smith y Fabien Frankel hablan de Targaryen en “House of the Dragon”

Segunda temporada confirmada

Apenas con un par de episodios estrenados, HBO Max confirmó que House of the Dragon había sido renovada para una segunda temporada, así que lo cierto es que tendremos mucho más desarrollo de estos personajes y nuevos que vayan apareciendo.

Aunque sutiles, cada vez son más los detalles y hechos que se vinculan directamente con lo que ya se vio en Game of Thrones: desde la daga con la leyenda de la canción de hielo y fuego hasta los nombres de los descendientes de Viserys Targaryen.

Te puede interesar House of the Dragon: Elizabeth Olsen llegaría para la temporada 2 "House of the Dragon" cambiará para la temporada 2

Cuántos episodios tendrá House of the Dragon

La primera temporada del drama contará con 10 episodios en total. Así las cosas, esta primera temporada finalizará el 23 de octubre.