El 90 % de los estadounidenses temen ser víctimas de estafas virtuales

The Pearson Institute y The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research realizó una encuesta que revela datos alarmantes: nueve de cada diez estadounidenses están preocupados por los hackeos y estafas cibernéticas.

El 90 % de los encuestados están preocupados por hackeos que vulneren su información personal, sus datos bancarios, sus contraseñas personales y también por los ataques a instituciones, agencias gubernamentales o servicios públicos.

Según datos de la encuesta, la gente en los Estados Unidos señala a Rusia y a China como grandes amenazas tras los ciberataques que han recibido diferentes empresas y entidades de los Estados Unidos en los últimos años.

Según el análisis de los encuestadores, es más probable que los que vean a Rusia y China como una amenaza sean los adultos mayores. La mayoría de adultos mayores de 60 años aseguró esto, mientras que la mitad de los menores de 30 años encuestados está de acuerdo.

“Es bastante poco común hoy en día encontrar asuntos que tanto la gran mayoría de republicanos como demócratas ven como un problema que los afecta de igual manera, sin distinciones", aseguró David Sterrett, científico investigador principal del Centro AP-NORC.

Por el momento no ha habido un serio problema en las cuentas de ahorro, sin embargo eso no evitó que los consumidores cuestionaran los sistemas de seguridad de las entidades financieras que manejan su dinero.