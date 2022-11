Home Depot lanza un nuevo sitio para buscar empleo

The Home Depot Inc. acaba de lanzar su sitio web de capacitación y colocación laboral. Se trata de PathtoPro.com, su nuevo sitio específico para buscar trabajo en las industrias de construcción y mejoras para el hogar.

En el sitio PathtoPro se podrá crear un perfil, cargar el currículum e incluso agregar fotos de los trabajos para conectarse con clientes profesionales de The Home Depot que están buscando contratar en su área local.

El sitio permite además mostrar habilidades y credenciales. Así las cosas, si tienes alguna capacitación acreditada o te has graduado de los programas de capacitación de The Home Depot, podrás mostrarlo en tu perfil.

El sitio fue anunciado a fines de 2020 y forma parte del programa Path to Pro Skills, que es un programa de capacitación gratuito para las personas que quieren formarse en oficios calificados, así como para aquellas personas que están buscando su primer empleo.

"No existe una plataforma líder de búsqueda de empleo para los oficios calificados y The Home Depot se compromete a conectar a los comerciantes calificados con nuestros clientes profesionales para obtener empleos", dijo Eric Schelling, vicepresidente de adquisición de talento global en The Home Depot

"La red Path to Pro se diseñó para brindarles a los solicitantes de empleo nuevas oportunidades de redes profesionales en los oficios. Crear un perfil en Path to Pro Network es la mejor manera de mostrarles a los empleadores potenciales que tiene lo que se necesita para trabajar en los oficios especializados", añadió.