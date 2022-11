Latinos en EE.UU: por qué es conveniente tener un seguro de vida

Los latinoamericanos son muchísimos en Estados Unidos, sin embargo, siguen siendo la población que menos contrata un seguro de vida en ese país. Solo un 41 % de los latinos tiene un seguro de vida, de acuerdo con el estudio barométrico de los seguros de 2022.

Aquí te contamos por qué es conveniente tener un seguro de vida contratado en los Estados Unidos.

Reemplazan tus aportes: estos seguros reemplazan los ingresos de un miembro de la familia cuando este muere, sea inesperadamente o no. Un seguro de vida podría ayudar a la familia de la persona fallecida a tener tiempo y opciones para reajustar su estilo de vida sin sufrir demasiados obstáculos económicos.

Podría no ser suficiente el que te da tu empleo: aproximadamente el 35 % de los latinos tienen un seguro de vida como beneficio laboral, pero podría no ser suficiente para cubrir las necesidades financieras de tu familia si tú no estás.

Puede ser asequible: de acuerdo con NerdWallet, el costo promedio de un seguro de vida es de 26 dólares al mes, por lo que puede ser un gasto que puedes permitirte.