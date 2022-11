Estos son los errores comunes al usar la tarjeta de crédito para viajes

Durante los viajes a veces muchas personas cometen errores comunes con su dinero, en específico al usar la tarjeta de crédito. Incluso aquellas personas que viajan frecuentemente no se salvan de cometer estos errores ¡Aquí los listamos!

Dejas que tus puntos venzan: sean puntos o millas, muchas tarjetas de crédito suelen ofrecer recompensas. Si no viajas seguido, no te conviene una de estas tarjetas puesto que su mantenimiento es más costoso y no estás usando sus beneficios.

Canjeas recompensas por reembolsos en efectivos: si bien la oferta de canjear estos puntos por efectivo puede ser tentadora, no es conveniente. Siempre será más valioso lo que obtendrás de un viaje al utilizar tus millas y puntos.

No revisas las tarifas de transacciones extranjeras: no es lo mismo viajar en tu país que en el exterior. Hay muchos países en el que pagas un recargo de entre el 1 y el 3 % por cualquier compra.