Con cuánto dinero puedo invertir en acciones en Estados Unidos

¿Quieres invertir tu dinero y comenzar a diversificarlo? Muchas personas conciben, de manera errónea, que se requiere mucho dinero para invertir, por ejemplo, en acciones. Y lo cierto es que esto no es del todo correcto.

No hay una cifra exacta con la que puedas iniciar una inversión en el mundo de las acciones, pero si hay algo cierto: no es un impedimento no contar con mucho dinero. Aquí compartimos algunas estrategias para determinar qué cantidad sería la ideal para comenzar a invertir en los Estados Unidos.

Según los expertos en finanzas, no es tan importante la cantidad, sino el plan presupuestario: debes ser constante, pero no sacrificar tus gastos básicos. Y una de las estrategias más utilizada es la regla 50/20/30.

El nombre 50/20/30 explica la regla: consiste en dividir tus gastos en necesidades, deseos y ahorro. Así las cosas, puedes tener un mayor control de gastos y definirte una cantidad puntual para invertir.

Así las cosas, el 50 por ciento de tu salario debe ser destinado a tus gastos necesarios como transporte, comida y vivienda. El 30 por ciento para tus gastos deseados y el 20 por ciento para el ahorro, sea para el pago de deudas o la inversión.

Por ejemplo, si ganas 5,000 dólares al mes, deberías destinar 2,500 dólares a tus gastos, 1,500 a tus deseos y 1,000 dólares para invertir. De todas formas, no importa si lo que tienes para invertir es poco.

Podrías creer que invertir 100 dólares al mes es poco atractivo y entonces esperas a ahorrar más dinero para invertirlo en el mercado y esto es un error. Puedes generar un ahorro importante, y un retorno más que interesante, incluso comenzando con esta cifra.

Las inversiones crecen gracias al interés compuesto, que es el interés de rendimiento generado calculado sobre el capital inicial y el interés acumulado de periodos anteriores. Así las cosas, no importa cuánto aportes al mes, sino que lo importante es que inicies ahora y lo hagas de manera constante, porque cuantos más años tenga tu inversión, más oportunidad de hacerlo crecer tendrás.