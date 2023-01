Ésta serie de Netflix rompió un récord negativo de audiencia

Netflix estrena diferentes proyectos a lo largo del año calendario. Algunos son grandes éxitos al momento en el que se estrenan, a otros proyectos les lleva más tiempo y hay otros que definitivamente se consideran un fracaso. Hoy hablaremos de una serie que acaba de romper un récord de audiencia, ¡pero negativo!

Para sorpresa de muchos, se trata de una serie que está dentro del universo de una franquicia de gran éxito para Netflix. The Witcher, con Henry Cavill a la cabeza, le ha representado un gran suceso a la plataforma. Pero recientemente se estrenó The Witcher: Blood Origin y no ha sido el éxito esperado, más bien todo lo contrario.

De acuerdo a Rotten Tomatoes, el spin-off de The Witcher tiene apenas un 8% de aprobación de la audiencia, lo que la convirtió automáticamente en la serie con peor calificación de la audiencia de toda la historia de Netflix. Las críticas de la prensa también han dejado un magro número: un 38%.

"Ambientada en un mundo élfico 1200 años antes de la serie ‘The Witcher’, ‘El origen de la sangre’ es un relato perdido en la noche de los tiempos: la historia de siete parias que aúnan fuerzas contra el inimaginable poder que se lo ha arrebatado todo. Su sangrienta búsqueda de venganza engendra el prototipo de brujo en un conflicto que desencadenará la Conjunción de las Esferas, el cataclismo durante el cual se fusionaron los mundos de los monstruos, humanos y elfos", dice la sinopsis de esta serie.

Todo indica que la posibilidad de una continuación de este spin-off parece ser muy complicada, ¿verdad?