¿Cuándo se estrena Knives Out 3 en Netflix?

Pese a que no hay ninguna confirmación, podemos estimar que Knives Out 3 se estrenará en algún momento del 2024. ( FUENTE EXTERNA )

Sobre el cierre del 2022, Netflix estrenó Glass Onion: Un Misterio de Knives Out, la continuación oficial de la primera entrega de la franquicia Knives Out que vimos por primera vez en 2019, bajo la dirección de Rian Johnson.

Nuevamente con Daniel Craig en el papel del detectivo Benoit Blanc, ahora volvimos a ver una cinta cargada de misterio, intriga y algo de acción.

En esta secuela, vemos a Benoit Blanc llegar a una isla paradisíaca griega, propiedad del multimillonario Miles Bron, encarnado por Edward Norton. Allí, junto a una particular cantidad de invitados exclusivos, deberá formar parte de una investigación que se pone cada vez más complicada.

Tras el éxito de la primera entrega, los derechos intelectuales para la continuación de la franquicia salieron a subasta y se los quedó Netflix. La plataforma pagó 469 millones de dólares por estos derechos. Y Rian Johnson ya habló de una tercera entrega.

"Necesitamos que se sienta diferente a las primeras dos y que todos, incluso el equipó técnico, encuentre entusiasmo en hacerla. Entonces, una razón completamente nueva para ser, y algo en lo que realmente sentimos como 'Oh, Dios mío, esto es realmente emocionante'", dijo en una reciente entrevista con Digital Spy.

"La cosa creativa más emocionante para mí en este momento es esa tercera película. Entonces, creo que voy a saltar directamente a ella. No por una obligación contractual, pero, genuinamente, ese es el objeto brillante que encuentro ahora mismo", agregó Rian Johnson por lo que, pese a que no hay ninguna confirmación, podemos estimar que Knives Out 3 se estrenará en algún momento del 2024.