Estos estados de Estados Unidos no tienen un salario mínimo oficial

En los Estados Unidos hay cinco estados que al día de hoy no tienen un salario mínimo oficial, ¿Lo sabías? Así las cosas, estos estados no tendrán aumentos de salario mínimo puesto que no lo tienen.

Esto significa que estos cinco estados ni siquiera adoptaron el salario mínimo federal de 7.25 dólares por hora. Aquí listamos cuáles estados son, según información de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL, por sus siglas en inglés)

Los estados son Alabama, Louisiana, Mississippi, South Carolina y Tennessee. Pese a que ni siquiera adoptaron el salario mínimo federal, se puede prever que los salarios inicien en 7.25 dólares la hora. Sin embargo, hay dos estados que incluso tienen un salario mínimo por debajo de esta cifra.

Se trata de Georgia y Wyoming, cuyos salarios, en la práctica, son de 5.15 dólares por hora, pese a que de manera oficial adoptaron el salario mínimo federal.