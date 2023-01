¿Por qué Emily in Paris ahora desató una polémica en Francia?

Emily in Paris es una de las series más exitosas de Netflix. Al inicio atravesó algunas críticas tanto del público como de la prensa, pero esto no le impidió ser un gran suceso. Sin embargo, ahora se desató una nueva polémica en Francia.

El show creado por Darren Star no agradó desde un inicio a los franceses, que han denunciado estigmatización en diferentes cuestiones. Es por esto que la prensa francesa nunca la ha catalogado de la mejor manera, pero ¿Cuál fue el nuevo escándalo?

El alcalde de París, David Belliard, fue crítico respecto a la serie y así lo reflejó en una declaración a Libération.

Según Belliard, el programa representa una versión poco realista de París y muestrra las calles como si tuvieran todo el tiempo "un filtro de Instagram". Belliard asegura que debería abandonarse esa estética y reinventarse para acompañar los cambios ambientales que, según él, París intenta llevar adelante.

¿Por qué surgió esta crítica? Es que Emily vive, en la ficción, en el distrito 5 de París o llamado barrio latino. Esta parte de París mantiene construcciones que no fueron adaptadas para los aumentos de temperaturas y el cuidado del medio ambiente.

Por el momento no hay una respuesta por parte de la producción de Emily in Paris, pero se cree que no habrá modificaciones.