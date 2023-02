Cordyceps, el hongo de The Last of Us existe, ¿es una amenaza real?

Cordyceps el hongo principal del apocalipsis de The Last of Us es real. ( FUENTE EXTERNA )

The Last of Us es un gran éxito para HBO Max y no es ninguna sorpresa, puesto que adapta uno de los videojuegos más populares de la historia. La serie cuenta con Pedro Pascal y Bella Ramsey en los roles protagónicos, cruzando Estados Unidos en un mundo post apocalíptico tras una gran infección.

En el prólogo de The Last of Us se ve a un científico, interpretado por John Hannah, durante una entrevista en televisión. Allí sugiere algo que da contexto a la serie: las peores infecciones podrían proceder de los hongos y no de los virus.

“Candida, Ergot, Cordyceps, Aspergillosis… Cualquiera de ellos podría ser capaz de penetrar en nuestros cerebros y tomar el control de, no millones, sino miles de millones de nosotros. Miles de millones de marionetas con mentes envenenadas”, asegura. Algo que no es posible, puesto que estos hongos no viven en humanos, pero plantea la pregunta: ¿Qué pasaría si pudieran hacerlo?

Así las cosas, lo que tenemos para decir al respecto es que el hongo principal del apocalipsis de The Last of Us es real.

“Todo lo que el personaje dice sobre los hongos, lo hacen de verdad. Lo hacen ahora y lo han hecho desde siempre. Hay algunos documentales sobre el tema que son bastante terroríficos. Ahora bien, su advertencia de que pasaría si evolucionan y se meten dentro de nosotros desde un punto de vista puramente científico, ¿nos harían exactamente lo mismo que les hacen a las hormigas? No lo creo. Lo dudo”, remarcó el showrunner Craig Mazin en una entrevista.

"Se lo dije a John, porque dice cosas que son verdad. El LSD y la psilocibina vienen de los hongos. Lo que hacemos es contarle a la gente es que los hongos siempre han estado ahí y son reales", agregó.

El hongo Cordyceps es conocido puesto que "toma el control" de las hormigas. Por eso a estas hormigas las llaman generalmente "hormigas zombies". De todas formas es que hasta el momento el hongo Cordyceps no presentó las características que posee en la ficción ni en el videojuego.