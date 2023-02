¿Cuándo y dónde se celebrará el Super Bowl 2023

Cada vez falta menos para el Super Bowl 2023, el cual marcará la edición 57 de la gran final de la NFL. En este caso, Philadelphia Eagles, campeón de la NFC, enfrentará a Kansas City Chiefs, campeón de la AFC.

¿Cuándo es el Super Bowl 2023? El Super Bowl 2023 se jugará el domingo 12 de febrero, desde las 6:30 p.m. horario del Este de los Estados Unidos.

¿Dónde es el Super Bowl 2023? El Super Bowl 2023 se jugará en el State Farm Stadium de los Arizona Cardinals, en la ciudad de Glendale.

Así las cosas, será la tercera vez que el Super Bowl se haga en este estadio. En 2008 los New York Giants vencieron a New England Patriots mientras que en 2015 New England Patriots venció a Seattle Seahawks.

El State Farm Stadium tiene capacidad para 78,600 espectadores.