La tecnología usada en Avatar ayudó a diagnosticar algunas enfermedades

Avatar es una película que utiliza unos trajes de captura de movimiento, similares a los que se utilizan con actores y actrices durante la realización de videojuegos populares como The Last of Us.

Se trata de un sistema cuyas últimas actualizaciones utilizan inteligencia artificial para analizar los movimientos del cuerpo. Ahorar, un grupo de expertos de Reino Unido lograron medir, gracias a estos trajes, la gravedad de dos trastornos genéticos el doble de rápido que médicos expertos en estas condiciones.

Según los expertos, el análisis de movimientos que utiliza la Inteligencia Artificial podría facilitar el tratamiento adecuado en diferentes trastornos e incluso reducir a la mitad el tiempo y el costo requerido para desarrollar nuevos medicamentos en ensayos clínicos, según la investigación publicada en la revista Nature Medicine.

"Estamos completamente impresionados por los resultados", dijo la doctora Valeria Ricotti, del Instituto de Salud Infantil del hospital Great Ormond Street de Londres, en una entrevista con la BBC.

“El impacto en el diagnóstico y el desarrollo de nuevos medicamentos para una amplia gama de enfermedades podría ser absolutamente enorme”, agregó.

La tecnología fue probada en pacientes diagnosticados con ataxia de Friedreich y distrofia muscular de Duchenne en dos estudios separados. La ataxia de Friedreich suele aparecer en la adolescencia y afecta a una de cada 50,000 personas, mientras que la distrofia muscular de Duchenne afecta cada año a 20,000 niños, en su mayoría varones, en todo el mundo. Actualmente no hay cura para ninguna de las dos.