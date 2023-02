Señales sobre el estilo de vida de tu pareja que podrían afectar tus finanzas

Cuando comienzas a enamorarte de alguien, es fácil pasar por alto ciertos asuntos que podrían generar conflictos en el futuro. Uno de esos temas es el dinero. Aunque las personas no cambian de la noche a la mañana, a veces podemos ignorar ciertas señales que nos muestran cómo maneja nuestro futuro compañero(a) sus finanzas, lo cual podría ocasionar problemas económicos tarde o temprano.

Aquí te presentamos siete señales que te ayudarán a detectar si tu pareja tiene un estilo de vida que podría afectar tus finanzas:

No le da importancia al dinero: Si tu pareja no sabe en qué se le va el dinero, tiene deudas en su tarjeta de crédito pero no le preocupa, y no conoce temas de finanzas personales más complejos, entonces debes estar alerta.

Algo no cuadra: Si tu pareja tiene un estilo de vida lujoso pero no tiene trabajo ni ingresos claros, es posible que tenga problemas financieros.

Colecciona tarjetas de crédito: Si tu pareja tiene muchas tarjetas de crédito, puede ser un experto financiero o alguien que no sabe manejar la deuda y no controla sus gastos.

Todo gira en torno a las compras: Si tu pareja compra por impulso en cualquier estado de ánimo, es posible que tenga problemas de adicción a las compras.

Tiene muchas facturas por pagar: Si tu pareja tiene muchas facturas por pagar, incluyendo deudas con tarjetas de crédito y préstamos, es posible que tenga problemas financieros.

Te miente: Si tu pareja te miente sobre sus gastos o deudas, es posible que tenga problemas financieros.

Adicciones: Si tu pareja tiene adicciones al alcohol, drogas, compras u otras actividades que afectan su capacidad para manejar el dinero, esto podría afectar tus finanzas en el futuro.

Si detectas alguna de estas señales, es importante que hables con tu pareja y busquen una solución juntos. También es recomendable que acudan a un experto en finanzas o salud, según sea el caso, para que les ayude a manejar la situación y recuperarse económicamente.

Recuerda que, el amor es importante, pero las finanzas también lo son, así que debes estar alerta para evitar futuros conflictos en tu relación.