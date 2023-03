¿Qué es una tarjeta de crédito médica y para qué sirve en EEUU?

Las facturas médicas en Estados Unidos pueden ser muy costosas si no cuentas con un seguro de tu empleador o privado. De hecho, pueden ser muy costosas las facturas de tratamientos más comunes, no hace falta que sea una intervención demasiado importante.

Una tarjeta de crédito médica está diseñada específicamente para cubrir costos de posibles facturas médicas. Así las cosas, funciona como cualquier otra tarjeta, pero sólo sirve para cubrir gastos relacionados con la salud.

En los gastos que puedes usar tu tarjeta de crédito médica se encuentran tratamientos dentales, cirugías, cirugías estéticas, tratamientos, prótesis, equipo médico, tratamiento de la vista, de la audición e incluso gastos veterinarios.

De esta forma, recibes una línea de crédito que se paga a una tasa de interés variable según lo que gastes, pero no podrás usarlas para otras compras que no estén relacionadas con la salud, como comestibles, productos o servicios que no sean médicos.

Las tasas son similares a las de cualquier tarjeta de crédito. De todas formas, para ser otorgada, tienen en cuenta lo mismo que cualquier otra tarjeta: tu informe de crédito.

Como ventajas, suelen tener un interés diferido de seis a 4 meses y con un período promocional de 0 %, además de tener aprobación y pagos rápidos, sin anualidad.

De todas formas, sus cargos por pagos atrasados suelen ser muy costosos y no ofrecen recompensas o beneficios acumulables.