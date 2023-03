¿Usas tu auto para trabajar? Puedes deducir millaje de tus impuestos

Muchas personas usan su auto particular para trabajar. Lo que no muchas personas saben es que pueden reducir los impuestos en base a lo que han gastado en gasolina. Sin embargo, hay que explicar esto en detalle.

El Servicio de Impuestos Internos (ISR) tiene una tasa de deducción de millaje estándar. Ésta es la referencia que usa el gobierno federal, pero también muchas empresas, para reembolsar a sus empleados los gastos de millaje comercial pagados de su propio bolsillo.

Según la tasa, se refleja tanto el costo de llenar el tanque de gasolina, pero también otros gastos asociados con la conducción de negocios. “La tarifa estándar por milla para uso comercial se basa en un estudio anual de los costos fijos y variables de operar un automóvil. La tarifa para fines médicos y de mudanza se basa en los costos variables”, explica el IRS.

El IRS generó dos tarifas por millaje distintas para el 2022, divididas en semestres, debido a la fluctuación en los precios de la gasolina. Para el 2022, el IRS aplicará una tarifa de 58.5 centavos por milla para viajes de enero a junio del año pasado; y de 62.5 centavos por milla para viajes de julio a diciembre.

¿Quién puede aplicar la deducción de millas?

Casi cualquier contribuyente puede aplicar, pero sin embargo hay que cumplir con algunos requisitos. Según la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos, la tarifa no se puede usar para reclamar una deducción detallada por gastos de viaje de empleados no reembolsados. Esto quiere decir que si tu empleador no reembolsa el millaje de tus viajes, no puedes deducirlos.

Tampoco pueden deducir las millas las personas que quieran hacerlo con sus gastos regulares de mudanza. Sin embargo, si pueden hacerlo aquellos miembros de las fuerzas armadas que hayan tenido que mudarse bajo un régimen de cambio permanente de estación.

Los que si pueden usarlo, casi en su totalidad, son los trabajadores autónomos y así reducir lo que deben pagar de impuestos.

Así las cosas, según tu situación laboral debes ingresar al sitio oficial de IRS para ver cuál es la deducción que puedes hacer.