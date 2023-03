Teen Wolf la película: aquí te presentamos todo lo que debes saber

Teen Wolf: La Película es una cinta que retoma la historia de la serie que vimos en MTV. 13 años después de la historia original, ahora nos muestra a Scott McCall teniendo que usar sus capacidades de lobo alfa cuando Beacon Hills es amenazada por monstruos sobrenaturales.

Reparto de Teen Wolf: La película

Holland Roden es Lydia Martin. Se trata de una actriz que forma parte de Hollywood desde 2004 y que participó en series como Lost, CSI, Grey 's Anatomy, Criminal Minds y Cold Case.

Crystal Reed es Allison Argent. A sus 37 años, quizás la reconozcas de cintas como Skyline; Crazy, Stupid, Love; Crush; Too Late y Ghostland, entre otras. También formó parte de shows como Teen Wolf, Gotham y Swamp Thing.

Shelley Hennig es Malia Hale. A sus 36 años, quizás la reconozcas de haber estado en Days of Our Lives y The Secret Circle, además de repetir su rol en Teen Wolf.

Tyler Hoechlin es Derek Hale. Puedes reconocerlo de títulos como Camino a la Perdición, Hall Pass, Everybody Wants Some!, 50 Sombras Liberadas y Palm Springs.

Tyler Posey es Scott McCall. En este caso puedes reconocerlo de diferentes películas como Scary Movie 5, Truth or Dare y The Last Summer. Además, claro está, repetirá su rol en Teen Wolf.