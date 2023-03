¿Cómo romper los lazos con tu banco?

¿Has pensado en cambiarte a otro banco debido a un mal servicio al cliente, bajas tasas de interés en las cuentas de ahorro o altas tarifas bancarias? Si es así, no estás solo. Muchas personas están considerando hacer lo mismo, y aquí te presentamos algunos consejos para hacerlo de manera fácil y sin problemas.

En primer lugar, te recomendamos abrir una cuenta nueva antes de cerrar la antigua. En muchos bancos, este proceso se puede hacer en línea de manera rápida y sencilla, aunque es posible que debas hacer un depósito inicial para evitar cargos mensuales u otros tipos de cargos.

Después, envía fondos a tu nueva cuenta. Puedes utilizar el servicio de pago de facturas en línea o de banca móvil de tu antiguo banco, o el servicio de transferencia de dinero de Zelle. También puedes escribir un cheque de la cuenta anterior y depositarlo en la nueva.

Es importante que te comuniques con tu empleador o con el Seguro Social para que trasladen los depósitos directos a la nueva institución. El depósito directo también puede hacerte elegible para una cuenta corriente gratuita.

No te olvides de detener los pagos automáticos de facturas de la cuenta anterior. Si has estado utilizando la función de pago de facturas en línea de tu antiguo banco para enviar pagos automáticos, esto se puede hacer fácilmente a través de su sitio web.

Si has autorizado a una empresa o proveedor de servicios públicos a “retirar” pagos de tu cuenta, deberás comunicarte con ellos y seguir sus procedimientos para detener el pago. Te recomendamos que evites este método en el futuro para tener un mayor control sobre tu cuenta.

Mantén la cuenta anterior abierta hasta que se hayan cobrado todos los cheques y pagos para evitar cargos adicionales. Una vez que hayas configurado el pago automático de facturas y otras funciones en la nueva cuenta, puedes cerrar la antigua. Asegúrate de que no haya ningún saldo restante haciendo que el antiguo banco transfiera electrónicamente los fondos a tu nueva cuenta u obteniendo un cheque de caja o dinero en efectivo. En general, no debería haber ningún cargo por cerrar las cuentas que has tenido durante unos pocos meses.

Esperamos que estos consejos te ayuden a cambiar de banco sin ningún problema. Si tienes alguna pregunta o inquietud, no dudes en comunicarte con el servicio al cliente de tu nuevo banco.