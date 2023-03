EIN: un documento esencial para abrir un negocio

A la hora de comenzar o de pensar en abrir un negocio en Estados Unidos, necesitarás un documento esencial. Estamos hablando del Número de Identificación como Empleador (EIN, por sus siglas en inglés).

El EIN sería algo así como el Número de Seguro Social pero de tu negocio, según las especificaciones del sitio How to Start an LLC.

El EIN es un código de nueve dígitos que le permitirá al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) identificar a tu comercio para todos los reportes de impuestos e imposiciones tributarias correspondientes.

Pero, ¿todo negocio necesita un EIN? Los requerimientos del IRS te obligan a tener éste código si:

Tienes empleados

Si se trata de una corporación o asociación

Si declaras impuestos al consumo

Si retienes impuestos por ingresos pagados a un extranjero no residente.

Así las cosas, necesitarás el EIN a no ser que sea un negocio propio y sin empleados. Además, casi la gran mayoría de los bancos requiere el EIN para abrirte una cuenta empresarial para simplificar tus gastos comerciales y también para poder acceder a diferentes créditos y a una tarjeta de crédito comercial.

Obtener el EIN es sencillo y gratuito y se solicita a través del portal de IRS con el Asistente EIN.