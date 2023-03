¿Cuál es la multa por no pagar impuestos en el 2023?

La temporada fiscal en Estados Unidos está en pleno apogeo, y aunque muchos contribuyentes ya han presentado sus declaraciones de impuestos, la fecha límite para hacerlo es la tercera semana de abril. Es importante recordar que la fecha límite para presentar la declaración de impuestos correspondiente a los ingresos del año 2022 es el 18 de abril de 2023. Si presentas tu declaración después de esa fecha, serás considerado como tardío y podrías enfrentar multas y pagos de intereses.

Si no puedes hacer un pago antes del Día de Impuestos, pero presentas una declaración o una prórroga para tener más tiempo para presentar los impuestos, no estarás sujeto a multas por presentación tardía. Es importante tener en cuenta que la prórroga solo te da tiempo para presentar los papeles con mayor detenimiento, pero no te exime de hacer el pago cuando corresponde.

Recientemente, el Servicio de Rentas Internas (IRS) anunció que, debido a la pandemia de COVID-19, se ofrecerá un alivio fiscal a las devoluciones seleccionadas de los años 2019 y 2020. Esto significa que un total de 1.6 millones de contribuyentes individuales y corporaciones que presentaron sus impuestos tardíamente recibirán reembolsos de hasta $1.2 mil millones de dólares en total.

El IRS determina las multas por no pagar los impuestos después del Día de Impuestos, lo que significa que a partir del 19 de abril se comenzarán a aplicar multas. Las multas se calcularán de acuerdo con las siguientes situaciones: si no presentas tu declaración de impuestos, la multa a pagar es del 5 % de los impuestos no pagados por cada mes o parte de un mes en que la declaración se retrase, con un límite del 25 % de los impuestos impagos.

Si se aplica una multa por falta de presentación y una multa por falta de pago en el mismo mes, la multa por falta de presentación se reducirá por el monto de la multa por falta de pago de ese mes, lo que resultará en una multa combinada del 5 % por cada mes o parte de un mes que la declaración se retrase. Si después de cinco meses aún no has pagado tus impuestos, la multa llegará al máximo, que es del 25 % del impuesto no pagado a la fecha de vencimiento.

Finalmente, si tu declaración se retrasa más de 60 días, la multa mínima por no presentar es de $435 dólares (para las declaraciones de impuestos que se deben presentar en 2020, 2021 y 2022) o el 100 % del impuesto que se debe mostrar en la declaración, lo que sea menor.