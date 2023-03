¿Quieres manejar un camión? Necesitarás ésta licencia

Para trabajar de chofer de camiones en los Estados Unidos necesitarás un tipo de licencia específica, pues no te alcanzará únicamente con tu licencia estándar de conducir. Aquí te explicamos los detalles.

En primer lugar, deberás tener 21 años como mínimo. Luego deberás tener una licencia de conducir regular, sin dudas. Pero, además, necesitarás una Licencia de Conductor Comercial (CDL, por sus siglas en inglés).

Las CDL pueden clasificarse en tres categorías: A, B y C y todas dependen del tamaño y del peso del vehículo que se conduce. La licencia CDL-A es la más versátil para los vehículos con cargas grandes como los camiones, según Learn How to Become.

Además de la licencia, necesitarás un código de autorización que indique que es lo que puedes transportar. Este tipo de códigos son esenciales para conducir, por ejemplo, autobuses escolares, puesto que especifican lo que se transporta.

También debes consultar con el Departamento de Vehículos Motores de tu estado para verificar que tipo de autorización te corresponde.

Por último, las empresas que contratan choferes de camiones piden, por regla general, un diploma escolar de estudios secundarios y la realización de algún tipo de curso intra-empresarial de entrenamiento para conocer la flota de vehículos, materiales y equipamientos necesarios.