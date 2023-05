Los "influencers" más populares de Instagram en la actualidad

El actor estadounidense Dwayne The Rock Johnson cuenta con una sólida fanaticada en las redes sociales, donde es muy activo y muestra otras facetas, como la de padre. ( FUENTE EXTERNA )

Los influencers de Instagram son personas que han construido una audiencia significativa en esta plataforma, generando contenido original y atractivo que a menudo se centra en temas específicos como la moda, la belleza, los viajes, la comida, el fitness, entre otros. Estos influencers pueden tener un gran impacto en la vida de sus seguidores, ya sea que los inspiren a probar nuevas tendencias o productos, o que los motiven a perseguir sus sueños.

A continuación listamos algunos de los influencers más populares en Instagram en la actualidad:

Dwayne "The Rock" Johnson (@therock) - Con más de 300 millones de seguidores, este actor, ex-luchador y empresario es uno de los influencers más populares en Instagram. The Rock es conocido por compartir su estilo de vida saludable y motivar a sus seguidores a perseguir sus objetivos.

Kylie Jenner (@kyliejenner) - Con más de 200 millones de seguidores, Kylie Jenner es una de las influencers de moda y belleza más populares en Instagram. Jenner es la fundadora de Kylie Cosmetics y se ha convertido en un ícono de la moda y la belleza.

Te puede interesar Esto es lo que gana Chikybombom en el programa "Hoy Día"

Kim Kardashian (@kimkardashian) - Con más de 200 millones de seguidores, Kim Kardashian es otra influencer popular de moda y belleza. Además de ser conocida por su famoso reality show "Keeping Up with the Kardashians", Kim ha lanzado su propia línea de maquillaje y fragancias.

Selena Gomez (@selenagomez) - Con más de 180 millones de seguidores, Selena Gomez es una cantante y actriz conocida por su estilo personal y su compromiso con la salud mental. También es una defensora activa de varias causas sociales y ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre temas como la inmigración y la discriminación.

Cristiano Ronaldo (@cristiano) - Con más de 150 millones de seguidores, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo es uno de los influencers más populares en Instagram. Ronaldo es conocido por compartir su estilo de vida lujoso y su amor por el fitness y la salud.

Beyoncé (@beyonce) - Con más de 150 millones de seguidores, Beyoncé es una cantante, actriz y empresaria conocida por su estilo personal y su música innovadora. Beyoncé ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre temas sociales y políticos y es una defensora activa de los derechos de las mujeres y la comunidad negra.

Leo Messi (@leomessi) - Con más de 150 millones de seguidores, Lionel Messi es uno de los futbolistas más populares y exitosos de todos los tiempos. Messi es conocido por su habilidad en el campo y su estilo de vida lujoso, lo que lo ha convertido en un influencer popular en Instagram.





National Geographic (@natgeo) - Con más de 140 millones de seguidores, National Geographic es una marca icónica conocida por sus impresionantes fotografías de la naturaleza y la vida silvestre. La cuenta de Instagram de National Geographic presenta imágenes y videos de algunos de los lugares más bellos y sorprendentes del mundo.

Nike (@nike) - Con más de 140 millones de seguidores, Nike es una marca deportiva líder que ha utilizado Instagram para promocionar sus productos y conectar con su audiencia.