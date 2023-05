¿Cómo evitar el acoso y la intimidación?

El acoso y la intimidación son problemas serios que pueden ocurrir en muchos entornos, como en el trabajo, la escuela, en línea, entre otros. Aquí hay algunos consejos para ayudar a evitar estos comportamientos:

Aprende a identificar el acoso y la intimidación: familiarízate con los comportamientos que pueden considerarse acoso o intimidación. Estos pueden incluir insultos, burlas, amenazas, exclusión social, difusión de rumores, acoso en línea y otros.

Habla: por más obvio que parezca, si eres víctima de acoso o intimidación, habla con alguien de confianza, como un amigo, un familiar, un compañero de trabajo o un maestro. Si el acoso ocurre en el trabajo, habla con tu empleador o recursos humanos.

Sé un buen oyente: si alguien te cuenta que está siendo acosado o intimidado, escucha con atención y ofrece tu apoyo. No minimices sus sentimientos y respeta su privacidad.

Aprende a decir no: si alguien te presiona para hacer algo que no quieres hacer, aprende a decir no con firmeza y confianza. No te sientas obligado a hacer algo que no estás cómodo haciendo.

Aprende a establecer límites: establece límites saludables y claros en tus relaciones con los demás. Si alguien viola tus límites, habla con esa persona y hazle saber que su comportamiento no es aceptable.

Usa las redes sociales de manera segura: no compartas información personal en línea y aprende a usar las configuraciones de privacidad para proteger tus cuentas de acoso en línea.

Busca ayuda profesional: si el acoso o la intimidación están afectando seriamente tu vida, busca ayuda profesional de un terapeuta o consejero. No tengas miedo de buscar ayuda y apoyo.

Recuerda que el acoso y la intimidación no son aceptables y nadie merece ser tratado de esa manera. Todos tenemos el derecho de sentirnos seguros y respetados en nuestros entornos.