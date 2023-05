¿Cómo detectar y evitar los ataques de phishing?

Los ataques de phishing son uno de los métodos más comunes utilizados por los ciberdelincuentes para obtener información confidencial de las personas, como contraseñas, información financiera y datos personales.

Toma nota de estos consejos para detectar y evitar los ataques de phishing:

No hagas clic en enlaces sospechosos: Si recibes un correo electrónico o mensaje de texto que te pide que hagas clic en un enlace, asegúrate de verificar la dirección web antes de hacerlo. Los ciberdelincuentes pueden hacer que los enlaces parezcan legítimos, por lo que siempre es mejor verificar la dirección web antes de hacer clic.

Verifica la dirección del remitente: Si recibes un correo electrónico sospechoso, verifica la dirección del remitente. Los ciberdelincuentes a menudo utilizan direcciones de correo electrónico falsas o que parecen legítimas para engañar a las personas.

Usa un filtro de spam: La mayoría de los proveedores de correo electrónico tienen un filtro de spam que puede ayudar a detectar y bloquear correos electrónicos sospechosos antes de que lleguen a tu bandeja de entrada.

No compartas información personal: No compartas información personal, financiera o de contraseñas con nadie en línea, especialmente si no conoces a la persona o no estás seguro de la seguridad de la conexión.

Mantén actualizado tu software y antivirus: Mantén actualizado tu software y antivirus para asegurarte de que estás protegido contra las últimas amenazas de seguridad.

Aprende a identificar los signos de un ataque de phishing: Los signos de un ataque de phishing incluyen correos electrónicos o mensajes de texto inesperados, solicitudes de información personal o financiera, direcciones web sospechosas, gramática y ortografía deficientes, y mensajes que utilizan un lenguaje amenazador o urgente para intentar que actúes rápidamente.

Aprende a reportar los ataques de phishing: Si recibes un correo electrónico o mensaje de texto sospechoso, repórtalo a la compañía o institución que se supone que está detrás del mensaje. También puedes reportar los ataques de phishing a organizaciones de seguridad en línea para ayudar a prevenir futuros ataques.

En general, es importante estar siempre alerta y consciente de los posibles riesgos en línea. Con un poco de precaución y conocimiento, puedes proteger tus datos y mantener tu información personal segura en línea.