Diez artistas de Hollywood que triunfaron en la música

Muchos actores y actrices de Hollywood también han demostrado ser talentosos en la música, y han logrado el éxito en ambos campos. Aquí listamos algunos, ¿se te ocurre alguien más?

Will Smith - El actor de "El Príncipe del Rap" también es conocido por su carrera musical, con éxitos como "Gettin' Jiggy Wit It" y "Men In Black".

Jared Leto - Además de actuar, Leto es el vocalista de la banda de rock alternativo Thirty Seconds to Mars.

Jamie Foxx - Ganador del Oscar, Foxx también es un talentoso cantante de R&B, y ha lanzado varios álbumes exitosos.

Jennifer Lopez - Conocida por su carrera como actriz y productora, Lopez también ha tenido una exitosa carrera musical con éxitos como "On The Floor" y "Jenny From The Block".

Zooey Deschanel - La actriz de "New Girl" también es vocalista de la banda She & Him, que ha lanzado varios álbumes de éxito.

Hugh Laurie - El actor británico, conocido por su papel en la serie "House", es también un talentoso músico de blues y jazz.

Queen Latifah - La actriz y cantante ha lanzado varios álbumes de hip-hop y R&B, y ha ganado un Grammy por su trabajo musical.

Scarlett Johansson - La actriz de "Lost in Translation" también ha lanzado varios álbumes de música indie, y ha colaborado con artistas como Pete Yorn.

Johnny Depp - El actor de "Piratas del Caribe" es también un talentoso guitarrista, y ha tocado en varios proyectos musicales, incluyendo el supergrupo Hollywood Vampires.

Justin Timberlake - El actor y cantante ha sido un éxito tanto en el cine como en la música, con éxitos como "Cry Me a River" y "SexyBack".