Las mejores cuentas de Instagram para amantes de la moda

Instagram se ha convertido en una plataforma imprescindible para los amantes de la moda, ya que permite acceder a las últimas tendencias, descubrir nuevos diseñadores y encontrar inspiración para crear looks propios.

A continuación, te presentamos algunas de las mejores cuentas de Instagram que debes seguir si eres un apasionado de la moda.

@thefashionguitar

Charlotte Groeneveld es una influencer holandesa que ha conseguido convertirse en una referencia en el mundo de la moda. Con más de medio millón de seguidores, su cuenta de Instagram @thefashionguitar ofrece una combinación perfecta de looks elegantes y desenfadados, con consejos y recomendaciones para llevar las últimas tendencias.

@tamumcpherson

Tamara McPherson es una estilista de moda y consultora creativa que ha trabajado para marcas como Gucci y Givenchy. Su cuenta de Instagram es una fuente de inspiración para aquellos que buscan looks atrevidos y arriesgados, con combinaciones de colores y estampados que no dejan a nadie indiferente.

@manrepeller

Leandra Medine, fundadora de la página web Man Repeller, es una de las influencers más influyentes del mundo de la moda. Con su cuenta de Instagram, @manrepeller, comparte looks divertidos y originales, así como artículos interesantes sobre moda y estilo de vida.

@garypeppergirl

Nicole Warne, la creadora de @garypeppergirl, es una de las primeras influencers de moda en Australia. Con una estética bohemia y romántica, sus looks son siempre una fuente de inspiración, y su cuenta de Instagram ofrece una visión de su vida y su estilo personal.

@chrisellelim

Chriselle Lim es una influencer y empresaria que ha creado su propia línea de moda y belleza. Su cuenta de Instagram es una mezcla de looks sofisticados y elegantes, así como consejos y tutoriales de belleza.

@weworewhat

Danielle Bernstein es la fundadora de We Wore What, un blog de moda que se ha convertido en un referente a nivel mundial. Con más de dos millones de seguidores en Instagram, su cuenta @weworewhat es una fuente de inspiración para aquellos que buscan looks urbanos y modernos.

@songofstyle

Aimee Song es una influencer y diseñadora de moda que ha creado su propia línea de ropa. Con su cuenta de Instagram, @songofstyle, comparte looks sofisticados y elegantes, así como imágenes de sus viajes y su día a día.

@chiaraferragni

Chiara Ferragni es una empresaria y diseñadora de moda que ha conseguido convertirse en una de las influencers más influyentes del mundo. Con su cuenta de Instagram, @chiaraferragni, comparte looks divertidos y desenfadados, así como imágenes de su vida personal y profesional.

@evachen212

Eva Chen es la directora de moda de Instagram y una de las influencers más influyentes del mundo de la moda. Con su cuenta de Instagram, @evachen212, comparte looks originales y divertidos, así como consejos y recomendaciones sobre moda y belleza.