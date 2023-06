¿Cómo usar WhatsApp sin aparecer en línea?

Si tienes la última versión de WhatsApp, la opción de ocultar tu estado en línea ya no está disponible en la configuración. ( SHUTTERSTOCK )

WhatsApp tiene una función que muestra el estado "en línea" cuando estás usando la aplicación. Si deseas usar WhatsApp sin que tus contactos vean que estás en línea, puedes seguir los siguientes pasos:

Desactiva tu conexión a Internet: Si no estás conectado a Internet, no aparecerás en línea en WhatsApp. Sin embargo, esta no es una solución práctica ya que necesitas estar conectado para recibir mensajes.

Desactiva la confirmación de lectura: Si desactivas la confirmación de lectura, tus contactos no verán el doble check azul cuando hayas leído sus mensajes. Sin embargo, ellos todavía podrán ver si estás en línea en ese momento.

Usa el modo avión: Puedes activar el modo avión en tu teléfono para desactivar temporalmente la conexión a Internet. De esta manera, podrás leer y responder a los mensajes sin que tus contactos vean que estás en línea. Una vez que hayas terminado, desactiva el modo avión para que los mensajes se envíen.

Usa WhatsApp Web: Puedes usar WhatsApp en tu computadora a través de WhatsApp Web. De esta manera, puedes leer y responder a los mensajes sin que tus contactos vean que estás en línea en tu teléfono.

Es importante tener en cuenta que estas soluciones no son perfectas y que es posible que algunos de tus contactos noten que no estás en línea. Además, si tienes la última versión de WhatsApp, la opción de ocultar tu estado en línea ya no está disponible en la configuración.