Los mejores papeles de Robert Carlyle

El actor escocés Robert Carlyle cumplió recientemente sus 61 años. A lo largo de su carrera ha interpretado una gran variedad de papeles, desde personajes oscuros y violentos hasta otros más emotivos y humanos. Aquí presentamos algunos de sus papeles más icónicos:

Begbie en "Trainspotting": Carlyle alcanzó el reconocimiento internacional por su papel de Begbie en la película de culto "Trainspotting" de 1996, dirigida por Danny Boyle. Begbie es un personaje violento y volátil, que deja una profunda impresión en la audiencia.

Francis Begbie en "T2 Trainspotting": Carlyle volvió a interpretar a Begbie en la secuela de "Trainspotting", lanzada en 2017. En esta ocasión, el personaje ha salido de la cárcel y está buscando venganza contra sus antiguos amigos.

Gaz en "The Full Monty": Carlyle protagonizó esta comedia británica de 1997, en la que interpreta a Gaz, un hombre desempleado que decide formar un grupo de striptease masculino para ganar dinero. La película fue un gran éxito en taquilla y recibió numerosas nominaciones a premios.

Renard en "The World Is Not Enough": Carlyle dio vida al villano de la película de James Bond de 1999, dirigida por Michael Apted. Renard es un terrorista que busca controlar el suministro mundial de petróleo.

Rumplestiltskin en "Once Upon a Time": Carlyle interpretó a este personaje de cuentos de hadas en la popular serie de televisión "Once Upon a Time" de 2011 a 2018. Rumplestiltskin es un personaje complejo y oscuro que esconde numerosos secretos.

Gabriel en "28 Weeks Later": Carlyle protagonizó esta secuela de la película de zombies "28 Days Later" de 2002, dirigida por Juan Carlos Fresnadillo. Gabriel es un hombre que intenta reunirse con su familia después de que Londres ha sido devastada por un brote de virus.

Hitler en "Hitler: The Rise of Evil": Carlyle se metió en la piel del líder nazi en esta miniserie de televisión de 2003. La serie narra la ascensión de Hitler al poder y su transformación en uno de los dictadores más infames de la historia.

Barney Thomson en "The Legend of Barney Thomson": Carlyle dirigió y protagonizó esta película de 2015, en la que interpreta a un barbero escocés que se convierte accidentalmente en un asesino en serie. La película fue bien recibida por la crítica.

Francis Dolarhyde en "Hannibal": Carlyle interpretó a este asesino en serie en la tercera temporada de la serie de televisión "Hannibal" de 2013 a 2015. Dolarhyde es un personaje complejo y aterrador, que Carlyle interpreta con gran habilidad.

Father Joseph Macavoy en "The Beach": Carlyle tuvo un papel secundario en esta película de 2000, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Interpretó a Father Joseph Macavoy, un personaje que ayuda a los protagonistas en su búsqueda de una playa secreta