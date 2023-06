¿Qué hacer cuando no hay chispa en la primera cita?

Cuando no hay chispa en la primera cita, puede ser un poco decepcionante, pero no significa necesariamente que no haya química o que no pueda haber una conexión más adelante. Aquí hay algunos consejos sobre qué hacer si no hay chispa en la primera cita:

Sé honesto: Si no hay chispa, es mejor ser honesto al respecto en lugar de fingir o tratar de forzar algo que no está ahí. Puedes decir algo como: "Me gustó conocerte, pero no sentí una chispa romántica". Esto les da a ambos la oportunidad de ser honestos y decidir si quieren seguir adelante o no.

Dale una segunda oportunidad: A veces, las primeras citas pueden ser un poco incómodas o nerviosas, lo que puede impedir que la chispa se encienda. Si estás interesado en la persona, dale una segunda oportunidad y ve si la chispa aparece en la segunda cita.

Sé tú mismo: A veces, tratamos de impresionar a alguien en una primera cita y esto puede interferir con la chispa. Trata de relajarte y ser tú mismo, ya que esto puede ayudar a que la otra persona se sienta más cómoda y la chispa pueda aparecer.

Busca intereses en común: Si no hay chispa en la primera cita, puede ser útil buscar intereses en común para hablar y conectarse. Puedes descubrir que tienes pasatiempos o intereses similares que pueden ayudar a que la chispa aparezca.

En general, es importante recordar que la chispa no siempre aparece en la primera cita, pero no significa necesariamente que no pueda haber una conexión más adelante. Mantén una mente abierta y honesta, y haz lo que te sientas cómodo para seguir adelante.