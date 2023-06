Celebrando a Annette Bening: un repaso a su carrera

Annette Bening es una actriz estadounidense que ha construido una sólida carrera en Hollywood, habiendo trabajado en películas de diversos géneros a lo largo de los años. Nacida en Kansas en 1958, Bening estudió teatro en la Universidad de San Francisco y luego en la Academia Americana de Artes Dramáticas en Nueva York.

Bening hizo su debut en Broadway en 1987 en la obra "Coastal Disturbances", que le valió una nominación al Tony. Sin embargo, fue su papel en la película "The Grifters" en 1990 lo que la llevó a la fama y le valió su primera nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto.

A lo largo de su carrera, Bening ha demostrado su versatilidad en diferentes géneros, desde comedias románticas como "Mars Attacks!" (1996) hasta dramas serios como "American Beauty" (1999), por el que recibió su segunda nominación al Oscar. También ha trabajado en películas de superhéroes, como "Captain Marvel" (2019), y en dramas de época, como "The Kids Are All Right" (2010), que le valió su tercera nominación al Oscar.

Bening también ha trabajado en televisión, apareciendo en series como "American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace" y "Mrs. America", por la que recibió una nominación al Emmy en 2020.

Además de su carrera como actriz, Bening ha sido activista en temas políticos y sociales, abogando por los derechos de la comunidad LGBT y participando en campañas a favor de la educación y la justicia social.