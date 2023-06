¿Cómo hacer que tu cita se sienta especial y apreciada?

No intentes ser alguien que no eres para impresionar a tu cita. La honestidad y la autenticidad son siempre la mejor opción. ( SHUTTERSTOCK )

Una cita es una oportunidad para conocer a alguien nuevo y comenzar una conexión significativa. Si deseas hacer que tu cita se sienta especial y apreciada, aquí hay algunos consejos útiles:

Prepárate: Antes de la cita, asegúrate de estar listo y fresco para la ocasión. Tómate el tiempo para elegir la ropa adecuada y arreglarte bien.

Escucha con atención: Cuando estás en una cita, asegúrate de escuchar con atención lo que tu cita está diciendo. Haz preguntas de seguimiento para mostrar interés y comprensión.

Haz cumplidos genuinos: Si ves algo que te gusta en tu cita, no dudes en hacer un cumplido genuino. A todos nos gusta sentirnos apreciados y valorados.

Sé amable y respetuoso: No hay nada más importante que ser amable y respetuoso con tu cita. Asegúrate de tratar a tu cita como te gustaría que te traten a ti.

Sorprende a tu cita: Considera planear algo especial para sorprender a tu cita. Esto puede ser cualquier cosa, desde un pequeño regalo hasta una actividad inesperada.

Mantén una actitud positiva: Siempre mantén una actitud positiva durante la cita. Intenta mantener las conversaciones ligeras y divertidas, y evita temas desagradables o controvertidos.

Sé tú mismo: Por último, pero no menos importante, sé tú mismo. No intentes ser alguien que no eres para impresionar a tu cita. La honestidad y la autenticidad son siempre la mejor opción.