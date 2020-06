$!Excampeona de la UFC, da a luz en el suelo de su baño

La excampeona de UFC Miesha Tate reveló el domingo que dio a luz a su bebé en el suelo de su baño.

“¡Hoy me convertí en Madre de nuevo! ¡La experiencia fue increíble, planeamos un parto en el hospital pero nuestro hijo tenía otros planes! ” Tate escribió en el pie de foto. “Daxton Wylder Nuñez nació a las 8:20 am el 14 de junio en nuestra casa. Le dimos la bienvenida a nuestro hijo como familia ... ¡era perfectamente imperfecto y estoy en la luna! "

Tate le agradeció a su esposo por ayudarla a mantenerse concentrada mientras daba a luz.

“¡No puedo agradecerte lo suficiente @johnnyboymma, me mantuviste centrado, enfocado y me ayudaste a dar a luz inesperadamente a nuestro bebé! No podría haberlo hecho sin ti de verdad. Gracias por ser mi roca ".

La pareja también comparte una hija de 2 años que estaba presente durante el parto.