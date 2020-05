$!Excompañero de Michael Jordan molesto por el “circo de cocaína” que denunció

Como muchas personas en todo el mundo, Craig Hodges ha estado viendo "The Last Dance". Tampoco está contento de no haber sido entrevistado para el documental.

El exguardia de los Bulls dio una entrevista de radio en "The Odd Couple" con Chris Broussard y Rob Parker, criticó algo de lo que escuchó de Michael Jordan en el documental. Para empezar, a Hodges no le gustaba escuchar sobre la historia del circo de cocaína del primer episodio.

“Eso me molestó porque estaba pensando en los hermanos que están en esa foto contigo que tienen que explicar a sus familias que se están preparando para ver el documental de Michael Jordan y saben que estás en el equipo ”, dijo Hodges.

Hodges no estaba con los Bulls en el momento de esa historia, que fue el año de novato de Jordan de 1984-85. Se unió a los Bulls en 1988 y estuvo en los dos primeros equipos de los Bulls.

En cuanto al documental, tampoco le gustó que Jordan llamara a Scottie Pippen egoísta y culpara a Horace Grant por las filtraciones de "The Jordan Rules".

Quería ser entrevistado y dijo que no sabía sobre el documental hasta que su hijo se lo contó una semana antes de que saliera.

"The Last Dance" se programó originalmente para un lanzamiento en junio junto con las Finales de la NBA y se movió durante la pandemia. El director Jason Hehir ha dicho en entrevistas recientes que el equipo aún está terminando los episodios finales.