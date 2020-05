$!Experto en vacunas dice COVID-19 es, o creado en laboratorio, o “chiripa” de la naturaleza

“Otra posibilidad que aún no se puede excluir es que el SARS-CoV-2 fue creado por un evento de recombinación que ocurrió inadvertidamente o conscientemente en un laboratorio que manipula coronavirus, con el nuevo entonces liberado accidentalmente en la población humana local”, indicó el profesor.

“Está casi perfectamente adaptado a los humanos, no podría ser mejor”, agregó.

Según Petrovsky, su investigación muestra que la teoría de que se creó en un laboratorio es plausible y que hay muy poca evidencia de que esto haya ocurrido naturalmente.

La enfermedad más cercana a COVID-19 es BatCoV RaTG1, que se encuentra en los murciélagos, y es un 96 % similar a la cepa que afecta a los humanos en todo el mundo.

Sin embargo, su proteína es considerablemente menos efectiva que COVID-19 y necesitaría una adaptación significativa para convertirse en algo que infecte fácilmente a los humanos.

El siguiente animal más susceptible a los humanos fueron los pangolines, un animal pequeño y escamoso que se encuentra en muchos mercados húmedos chinos, pero el coronavirus que afecta a su especie es solo un 90 % similar al SARS-CoV-2.

El profesor Petrovsky dijo que bien era posible que el murciélago equivocado se encontrara con el pangolín equivocado, “lo que otorgaría al CoV del murciélago una adhesión alta tanto para el pangolín como para el ACE2 humano”, pero esto es estadísticamente improbable.

“La probabilidad de que un pangolín cree el virus y luego entre en contacto cercano con un humano para infectarlo es ridículamente bajo”, dijo.

“Esperaríamos que estuviera en muchos pangolines infectados y no hemos encontrado ninguno”, agregó.

Estos pangolines serían catalogados como un “huésped intermedio”, una especie que lo capturó de los creadores del virus y se lo dio a los humanos.

Un ejemplo de esto es el Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS), que comenzó con murciélagos que infectaron camellos que luego se lo transmitieron a los humanos escupiéndolos.

En el caso del coronavirus, no solo los investigadores no han encontrado un huésped intermediario, sino que no han encontrado la enfermedad en ninguna especie animal, ni siquiera en murciélagos, principales culpables sospechosos.

El profesor Petrovsky dijo que los animales no se mueven entre las comunidades tanto como los humanos, por lo que era posible que todavía no “hayamos encontrado la cueva de murciélagos adecuada”. Hasta que eso suceda, la teoría del laboratorio de Wuhan tiene que ser considerada, dijo.