$!Falta de mano de obra en Puerto Rico motivó reintegración de RD para visa de trabajo H- 2B

“Las organizaciones civiles de Puerto Rico (como el Colegio de Ingenieros y los industriales) me pidieron que buscara la alternativa de incluir mano de obra dominicana, como parte de los trabajadores que son diestros, que conocen y que pudieran estar disponibles para hacer trabajos de reconstrucción en la isla y, de esta manera, utilizar los fondos asignados”, añadió.

¿Cómo se desarrollará el proceso?

La visa de trabajo H 2-B estará vigente a partir de enero de 2022 y no solo será aplicable en Puerto Rico, sino en los Estados Unidos. De acuerdo a González, los trabajos no solo abarcarán al sector construcción, sino al área de servicios, turismo, entre otras donde se requiera. Informó que el proceso será abierto, por lo que no habrá limitaciones en cuanto a la edad o el género.

Para que los trabajadores tengan acceso a la visa, “el patrono estadounidense tiene que llenar una serie de documentos que demuestre que está en ley y que paga sus contribuciones; que tiene una necesidad de un servicio por un tiempo determinado, ocasionado por un pico de demanda o necesidad específica”. Una vez deposite la documentación, el empleador deberá orientar a los candidatos sobre el trabajo a realizar.