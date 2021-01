Fernando Aquino, de periodista a candidato a Concejal por el Distrito 14 de Nueva York

Fernando Aquino llegó a los Estados Unidos desde su natal República Dominicana hace más de 30 años. Desde entonces, ha ocupado distintas posiciones de liderazgo, donde ha representado honradamente su cultura y su comunidad.

Fue portavoz de la Fiscalía de Nueva York por nueve años, es profesor de Ciencias Políticas y candidato a un Ph.D de la Universidad de la Ciudad de NY (CUNY por sus siglas en inglés).

Fue reportero político del Diario La Prensa, el mayor diario latino en EE.UU. y ahora se prepara para ser el candidato a Concejal del Distrito NY-14 por el Partido Demócrata.

Aquino apuesta a esta posición para mejorar y continuar siendo un portavoz de su comunidad del Bronx, lugar del mundo donde viven más dominicanos , donde espera poner todo su esfuerzo y experiencia en mejorar la calidad de vida y acceso a oportunidades en educación y empleos.

“Nuestra comunidad tiene muchas necesidades, principalmente de vivienda, de salud y de entrenamiento laboral. Nuestra juventud necesita acceder a una educación que les permita obtener mejores empleos, que les permita incorporarse a la economía”, dijo.

Y agregó: “Necesitamos un nuevo liderazgo que nos dé acceso a los recursos del gobierno para que esta comunidad pueda empoderarse”.

El candidato aseguró que tiene propuestas interesantes para que la comunidad dominicana residente en el Bronx se sienta representada en el concejo municipal de la ciudad.

El Distrito NY-14 abarca la zona del Bronx de Morris Heights, Kingsbridge y University Heights, donde ha vivido durante más de 15 años.

En vivienda: nadie debe pagar más del 30 % de su salario en vivienda. “Yo voy al concejo municipal a luchar para que se construyan viviendas que sean realmente accesibles para nuestras comunidades”, aseguró Aquino.

Pequeñas empresas: el dominicano aseguró que tiene varias propuestas para que los pequeños comerciantes puedan conseguir los fondos necesarios para poder recuperarse económicamente tras la pandemia del COVID-19.

“Nuestros comerciantes no están recibiendo los fondos en la misma proporción en que lo están recibiendo otras comunidades”, dijo Aquino.

Acceso a empleos de calidad: el candidato expresó algunas de sus propuestas de entrenamiento laboral para las mujeres. “Nuestras mujeres están en desventaja frente a otros grupos étnicos que residen en la ciudad de Nueva York”, aseguró. “También tengo para que los comerciantes reciban incentivos y puedan emplear a la juventud, durante el verano y el receso de la escuela”, dijo Aquino.

Fernando está consciente de la comunidad dominicana necesita un liderazgo fuerte, con integridad y preparado trabajar y garantizar sus derechos.

“La comunidad necesita tener acceso a los recursos de la ciudad de Nueva York y yo he estado trabajando aquí desde hace más de 30 años, soy un inmigrante y en todas las posiciones que he alcanzado he tenido un vínculo comunitario que me ha permitido conocer que nuestra comunidad necesita un liderazgo fuerte en el gobierno”, dijo Aquino.

El dominicano está listo para reemplazar a su compatriota Fernando Cabrera, el actual concejal del Distrito 14, quien ha liderado dicha posición desde el año 2009.