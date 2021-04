$!Fiscal en juicio por muerte de George Floyd dice que fue asesinato

El fiscal en el juicio por la muerte del afroestadounidense George Floyd instó el lunes a los miembros del jurado a condenar al ex policía blanco acusado de asesinato, señalando que la detención del hombre negro, grabada en video, fue un “abuso de autoridad impactante”.

Derek Chauvin es acusado de haber matado a Floyd el 25 de mayo de 2020 al arrestarlo en Minneapolis, en el norte de Estados Unidos, lo cual provocó protestas contra la injusticia racial y la brutalidad policial en todo el mundo.

“Este caso es exactamente lo que pensaron cuando vieron por primera vez ese video”, dijo el fiscal Steve Schleicher en los alegatos finales en el juicio de Chauvin.

“Usen su sentido común”, señaló el fiscal al jurado. “Lo que vieron, lo vieron”.

“Pueden creer lo que vieron”, insistió Schleicher. “Es exactamente lo que sabían, es lo que sintieron en sus entrañas, es lo que ahora saben en el fondo de su corazón”.

Chauvin fue grabado en video arrodillado sobre el cuello de Floyd, quien estuvo inmovilizado boca abajo esposado en el suelo durante más de nueve minutos suplicando: “No puedo respirar”.

“No se trató de vigilancia policial, se trató de asesinato”, dijo Schleicher. “Nueve minutos y 29 segundos de abuso de autoridad impactante”.

“El acusado es culpable de los tres cargos. Y no hay excusa”, afirmó.

Chauvin, un veterano de 19 años del Departamento de Policía de Minneapolis, enfrenta un máximo de 40 años de prisión si es declarado culpable del cargo más grave: asesinato en segundo grado.

Además, enfrenta cargos de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario.

Según el fiscal, Floyd “pidió ayuda con su último aliento”, pero Chauvin no lo asistió. “No siguió el entrenamiento, no siguió las reglas de uso de la fuerza del departamento, no realizó la reanimación cardiopulmonar”.

“George Floyd no era una amenaza para nadie”, aseguró Schleicher. “No estaba tratando de lastimar a nadie”.