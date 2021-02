$!Fondo especulativo se hace con el grupo estadounidense de diarios Tribune Publishing

Archivo - En esta fotografía de archivo del 12 de abril de 2006, banderas ondean cerca de la Chicago Tribune Tower en el centro de Chicago. El editor de periódicos Tribune acordó ser vendido a Alden Global Capital, un fondo de cobertura conocido por reducir costos y eliminar puestos de trabajo en las salas de redacción, en un acuerdo valorado en $ 630 mil millones. Tribune Publishing Co., propietaria del Chicago Tribune, el New York Daily News, el Baltimore Sun y otros periódicos, dijo el martes 16 de febrero de 2021 que acordó vender sus acciones a Alden por US $ 17,25 cada una, en efectivo.